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Троих россиян задержали после конфликта со стрельбой у бара

В Барнауле полиция задержала троих участников конфликта со стрельбой у бара

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Барнауле полицейские задержали троих местных жителей, участвовавших в конфликте, во время которого мужчине прострелили ногу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В дежурный отдел поступила информация о потасовке со стрельбой между двумя компаниями молодых людей. Инцидент произошел рано утром 17 июля на улице Сухэ-Батора у местного бара, уточняет издание «Вечерний Барнаул».

На молодого человека и девушку напала компания, говорят очевидцы. Его ранили в ногу, а спутнице угрожали выстрелить в живот.

Полицейские по ориентировке задержали трех барнаульцев 21, 22 и 24 лет. Они доставлены в отдел для разбирательства. Сотрудники полиции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Любовь Ширижик
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