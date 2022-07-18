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Британец бросил жену ради украинской беженки и разорился

Британец оставил жену и детей ради украинской беженки, а позже сообщил о потере работы

Фото: unsplash

Британец Тони Гарнетт ушел из семьи ради беженки с Украины Софии Каркадым и вскоре рассказал о своем разорении. Об этом сообщает Daily Mail. Супружеская пара приютила девушку у себя, но после десяти дней совместного проживания глава семьи заявил о вспыхнувших чувствах к украинке.

В интервью Daily Star мужчина рассказал, что потерял работу из-за недовольства общественности его романом. По словам Гарнетта, раньше он владел успешным бизнесом, а сейчас ему приходится заниматься распределением охранников в пабы и клубы, и его доходы резко упали.

По итогам судебного заседания прошлой недели британцу было запрещено связываться со своей бывшей женой, которая пожаловалась на оскорбительные сообщения, отправленные мужчиной. Менее чем через сутки после решения суда он записал и выложил трек в стиле рэп на YouTube, в котором обвинил свою экс-супругу в двуличности.

Бывшая жена рэпера отреагировала на релиз песни, назвав все отсылки полной ложью. Сам Гарнетт отрицает, что песня посвящена бывшей супруге, аргументируя свою правоту тем, что конкретного имени в песне не упоминается, а значит она может быть о любой из его бывших девушек.

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Варвара Кузьмина
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