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Еще один люксовый бренд уйдет с российского рынка

Японский бренд одежды и обуви Comme des Garçons временно прекратит работу в России

Фото: Meike Boeschemeyer / Globallookpress.com

Японский бренд одежды и обуви Comme des Garçons прекратит работу на российском рынке на неопределенный срок. Информация об уходе еще одной люксовой марки появилась в Instagram-аккаунте официального бутика компании (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Руководство магазина, расположенного в Санкт-Петербурге, объявило о начале распродажи всей продукции ретейлера. Отмечается, что с 18 июля товары Comme des Garçons можно приобрести онлайн и непосредственно в торговой точке с 30-процентной скидкой.

При этом причины, по которым бренд принял решение прекратить поставки в Россию, не раскрываются.

Ранее H&M также объявил об окончательном уходе из России. Выяснилось, что перед этим компания откроет свои магазины для распродажи оставшихся товаров. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.

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Майя Пономаренко
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