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Китай потребовал от США отменить оружейную сделку с Тайванем

Китай потребовал от США отменить сделку по вооружениям с Тайванем на $108 млн

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Китай требует от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям на сумму 108 миллионов долларов. Об этом заявил пресс-секретарь министерства национальной обороны Китая, полковник Тан Кефэй.

«Китайская сторона требует, чтобы американская сторона немедленно отменила вышеупомянутый план продажи оружия Тайваню и прекратила все продажи вооружений, а также оборвала американо-тайваньские военные связи», — сказал он.

Пресс-секретарь предупредил, что в противном случае ответственность за подрыв китайско-американских отношений будет полностью лежать на Вашингтоне.

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Тан Кефэй подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет все меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, а также будет решительно пресекать любые формы вмешательства внешних сил.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что НОАК в любой момент готова начать войну против тайваньских сепаратистов и «пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости» острова. Так в ведомстве прокомментировали визит американского сенатора-республиканца Рика Скотта на Тайвань.

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Алина Гончарова
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