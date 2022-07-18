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Дрейк подтвердил свое задержание полицией Швеции

Рэпер Дрейк подтвердил свое задержание полицией Швеции
Дрейк

Дрейк. Фото: Mark Blinch / Reuters

35-летний канадский рэпер Дрейк подтвердил свое задержание правоохранительными органами Швеции. Фотографию с информационным письмом из полиции он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В документе под названием «Информация для подозреваемых в совершении преступления» были прописаны детали ареста и задержания, а также право подозреваемого на адвоката. Сам исполнитель никак не прокомментировал новость о своем задержании.

Ранее появилась информация, что Дрейк употребил марихуану в одном из ночных клубов Швеции во время вечеринки, после чего был задержан местными полицейскими. Команда артиста сразу опровергла эту новость.

По данным DailyMail, сейчас музыкант проводит время на Ибице. О том, продолжится ли судебное разбирательство в отношении Дрейка в Швеции, пока неизвестно.

14 июля рэпер выиграл в онлайн-казино 25 миллионов долларов и потом все проиграл.

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Анастасия Астахова
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