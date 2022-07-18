В полиции Екатеринбурга рассказали о бандитской разборке со стрельбой

После драки со стрельбой в отдел полиции в Екатеринбурге доставили 22 человека

В полиции Екатеринбурга рассказали о бандитской разборке: по итогам драки со стрельбой в отдел доставили 22 человека. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает E1.ru со ссылкой на представителя МВД Свердловской области Валерия Горелых.

По данным издания, поздним вечером 17 июля произошла драка со стрельбой на парковке в Визовском районе. Местные жители сообщили в полицию, что возле автостоянки началась бандитская разборка. Через некоторое время на место происшествия прибыли правоохранители. По информации Горелых, конфликт может быть связан с жестоким избиением охранника в бизнес-центре «Манхэттен» ранее в тот же день. На место ночного конфликта на парковке были направлены ближайшие наряды городской полиции, представители подразделения по борьбе с организованной преступностью и бойцы спецподразделения «Гром». В общей сложности в местный отдел доставили 22 человека. У них изъяли несколько единиц травматического оружия, патроны, балаклавы, ножи и биты. Решается вопрос о привлечении подозреваемых к административной и к уголовной ответственности. Представитель свердловской полиции отметил, что подозреваемым в избиении сотрудника службы безопасности в «Мантхэттене» оказался спортсмен 1990 года рождения, он задержан.

Происшествие в «Мантхэттене» является частью длительного конфликта интересов: две управляющие компании пытаются любой ценой решить вопрос, кто будет обслуживать бизнес-центр.

