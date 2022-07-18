Александр Емельяненко описал отношения с братом Федором фразой «нам друг без друга лучше»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Федором. Его слова приводит ToFight.

Он заявил, что давно не общался с братом. «Мы заняли позицию оба, что нам друг без друга лучше, нежели, чем вместе. Я когда ему позвонил, то у него аж истерика началась, после этого я решил, что не буду больше беспокоить, пусть живет, у него своя семья, свои друзья, свой круг общения», —поделился боец. При этом Александр Емельяненко добавил, что придет на помощь Федору, если ему будет плохо.

Ранее Федор Емельяненко рассказал, что конфликт с младшим братом начался у него в 2006 году. Он также раскритиковал Александра Емельяненко за проведение боев с непрофессиональными спортсменами.

Федор Емельяненко выступает в ММА с 2000 года. На его счету 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Александр Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он провел 36 поединков: одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка закончилась ничьей.