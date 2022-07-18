Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации наемников из «иностранного легиона», выступающего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар был нанесен ракетами воздушного базирования.
По словам Конашенкова, в результате удара были уничтожены до 250 иностранных наемников, семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.
Представитель военного ведомства уточнил, что пункт временной дислокации располагался в населенном пункте Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).
Ранее Министерство обороны публиковало данные о числе иностранных наемников на стороне ВСУ. Согласно опубликованным данным, всего на стороне ВСУ воевали 7107 наемников из 65 стран. С учетом потерь и убытия домой на 12 июля их число составляло 2741.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.