Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении 250 бойцов иностранного легиона ВСУ в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации наемников из «иностранного легиона», выступающего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен ракетами воздушного базирования.

По словам Конашенкова, в результате удара были уничтожены до 250 иностранных наемников, семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.

Представитель военного ведомства уточнил, что пункт временной дислокации располагался в населенном пункте Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Министерство обороны публиковало данные о числе иностранных наемников на стороне ВСУ. Согласно опубликованным данным, всего на стороне ВСУ воевали 7107 наемников из 65 стран. С учетом потерь и убытия домой на 12 июля их число составляло 2741.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.