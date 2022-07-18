Назначен временный глава администрации Лисичанска

В НМ ЛНР сообщили, что и.о. главы администрации Лисичанска назначен Скорый

Исполняющим обязанности главы администрации Лисичанска назначен замкомандира по ведению боевых действий 7-й бригады Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Скорый. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

«Поздравляю своего боевого товарища с новым назначением! Андрей Скорый (Истребитель) теперь будет исполняющим обязанности главы администрации города Лисичанска», — написал Марочко.

По словам офицера НМ ЛНР, временный глава администрации города — уроженец Лисичанска.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что власти республики сформировали администрации во всех отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) городах и районах Луганской области. Последним назначенным главой администрации стал Скорый.

