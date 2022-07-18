ЛНР сформировала администрации во всех взятых под контроль городах и районах

Глава ЛНР Пасечник заявил, что во всех отбитых у ВСУ городах сформировали администрации

Власти ЛНР сформировали администрации во всех отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) городах и районах Луганской области. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.

По словам политика, процесс назначения руководства во взятых под контроль населенных пунктов завершился сегодня, 18 июля.

«Последний из освобожденных населенных пунктов Лисичанск сегодня возглавил Андрей Скорый. Он сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении», — рассказал Пасечник.

Ранее стало известно о планах ЛНР передать Следственному комитету (СК) России фрагменты снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) в доказательство военных преступлений Киева. Их обнаружили в Алчевске, после обстрела которого погибли два волонтера гуманитарной организации.