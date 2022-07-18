Названы главные риски для экономики США

Аналитики назвали главные опасности для экономики США

Опрошенные Bloomberg специалисты назвали главные риски, с которыми экономика США может столкнуться в скором будущем.

Профессор Колумбийской школы бизнеса и бывший старший специалист Goldman Sachs по инвестиционной стратегии Эбби Джозеф-Коэн считает, что экономические успехи США последних лет основаны на постоянном приросте рабочей силы, в первую очередь за счет миграции. В случае ослабления миграционных потоков база и ресурсы для будущего роста сократятся.

Также она указала на нехватку рабочей силы в разных отраслях. Дефицит персонала в сфере услуг — в гостиницах, аэропортах, ресторанах — уже приводит к росту цен для клиентов, что отражается на общем показателе инфляции.

Также Джозеф-Коэн призвала не воспринимать государственное регулирование в различных сферах экономики в качестве негативного фактора. По ее словам, попытки государства вмешиваться в рыночные механизмы зачастую могут приводить к улучшениям, как это было после создания Управления по охране труда и промышленной безопасности: чувство защищенности со стороны рабочих привело к повышению их производительности и прибыльности их работодателей.

В свою очередь, сооснователь криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид опасается новых пандемий, которые могут прийти на смену пандемии COVID-19. По его словам, власти США не извлекли уроков из пандемии коронавируса и не внедрили ни одной меры, которая помогла бы предотвратить вспышки новых болезней в будущем. Главными рисками в этом случае снова станут нарушение производственных и логистических цепочек и инфляция из-за роста денежной массы вследствие эмиссии.

Основатель и глава инвестбанка Moelis&Co Кен Моэлис считает вероятным скорое начало процесса деглобализации. В качестве примера он приводит Германию, власти которой фактически «отдавали на аутсорс» важнейшие механизмы: оборону доверяли США, финансовый менеджмент — Евросоюзу, поставки энергоресурсов — России, а главным рынком сбыта для своей продукции сделали Китай. Теперь Берлин вынужден срочно перестраивать свою экономическую модель в пользу более национально ориентированной.

К таким же выводам и стремлениям в скором будущем, по словам Моэлиса, могут прийти власти многих развитых стран, а главным мотивом для этого станет проводимая Россией спецоперация на Украине.

