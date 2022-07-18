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Британцы стали отказываться от мяса из-за роста цен

Kantar Group: продажи мяса в Великобритании упали на 5,2 процента из-за роста цен

Фото: Phil Noble / Reuters

В Великобритании значительно сократились продажи почти всех видов мяса, рыбы и птицы. Об этом сообщает издание Grocer.

По данным компании Kantar Group, занимающейся исследованиями рынка, с 20 марта по 12 июня продажи мяса, рыбы и птицы упали на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Падение по сравнению с весной 2020 года составило 11,3 процента. Единственным мясным продуктом, показавшим незначительный рост, оказалась курица: ее продажи возросли на 0,6 процента.

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Эксперты объясняют сокращение продаж ростом цен, который вынуждает британцев отказываться от дорогого мяса в пользу более дешевых альтернатив. По словам аналитика отраслевой организации Meat Promotion Wales Глесни Филипс, в Великобритании дорожают все продукты, считающиеся источниками белка. При этом, несмотря на дороговизну, курица остается самым доступным продуктом такого рода, поэтому покупатели стали чаще отдавать ей предпочтение.

Ранее сообщалось, что Великобритания может лишиться любимого национального блюда — фиш-энд-чипс — из-за событий на Украине и антироссийских санкций. Это связано с тем, что в России закупалось 30-40 процентов рыбы, используемой в британских ресторанах фиш-энд-чипс.

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Олег Парамонов
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