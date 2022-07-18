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В Евросоюзе описали новые санкции против России

МИД Люксембурга пообещал включить в список санкций поддерживающих Россию на Украине

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Новые санкции Евросоюза коснутся физических и юридических лиц, которые поддерживают Россию на Украине, пообещали в МИД Люксембурга. Об этом пишет ТАСС.

«Думаю, что мы подготовили все, что касается этих санкций. Знаю, что они не изменят мир. Но думаю, что мы должны продолжать курс, который взяли. Речь снова идет о людях, политиках, в первую очередь из России, но также коллаборационистах с Украины. Речь также идет о некоторых юридических лицах», — так описал новые рестрикции глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Он не раскрыл, когда они могут вступить в силу.

В июне Евросоюз официально ввел уже шестой с начала спецоперации пакет антироссийских санкций. Основной мерой в его рамках частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

Виктория Кондратьева
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