Рецидивист изнасиловал москвичку и проводил ее до метро

В Москве рецидивист изнасиловал 19-летнюю жительницу, после чего одел и проводил до метро

На северо-западе Москвы правоохранители задержали рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании 19-летней местной жительницы. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 16 июля около магазина пьяная девушка познакомилась с мужчиной, который предложил ей отойти покурить. Москвичка не почувствовала опасности и пошла с ним в сторону лесопарка, держась за руки. На лавочке незнакомец приобнял девушку и, несмотря на сопротивления, повалил ее на землю. Угрожая убийством, мужчина заставил жертву замолчать и принудил ее к половому акту. После этого насильник одел потерпевшую и проводил до метро.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ, уточняет пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР). Известно, что фигурант был осужден ранее за аналогичное преступление.