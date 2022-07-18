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Стало известно о новых случаях объявления форс-мажора «Газпромом»

Bloomberg: «Газпром» разослал предупреждения о форс-мажоре как минимум троим покупателям

Фото: РИА Новости

Изданию Bloomberg стало известно о как минимум трех новых случаях, когда «Газпром» объявлял своим европейским покупателям о ситуации форс-мажора, мешающей поставкам газа.

По данным агентства, «Газпром» уведомил неназванных покупателей о том, что не может выполнять обязательства по долгосрочным контрактам на поставки газа из-за непредвиденных обстоятельств.

Речь идет об июньских поставках газа, объемы которых оказались меньше заказанных покупателями. Сохранится ли такая тенденция в последующие месяцы и говорилось ли об этом в разосланных «Газпромом» письмах, не уточняется.

Ранее 18 июля стало известно об одной такой компании, получившей подобное предупреждение от «Газпрома». По данным агентства Reuters, ею является немецкая Uniper.

В настоящее время поставки в Европу по газопроводу «Северный поток» временно приостановлены из-за плановых технических работ. До этого их объем был существенно снижен из-за того, что «Газпром» из-за санкций не мог получить обратно находившуюся на ремонте в Канаде газовую турбину для компрессорной станции «Портовая». Впоследствии власти Германии договорились с Канадой о возврате турбины в Россию.

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Платон Щукин
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