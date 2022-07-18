Россиянам разъяснили правила получения вычета при покупке жилья

Получить налоговый вычет нельзя, если жилье куплено за счет субсидий

Налоговый вычет при покупке жилья нельзя получить, если оно было куплено за счет субсидий или средств работодателя. Правила россиянам разъяснили юристы, сообщает РИА Новости.

Получить налоговый вычет также не получится, если жилье было приобретено за счет маткапитала. Однако в этом случае из стоимости сделки могут вычесть маткапитал, и собственник сможет получить вычет на оставшуюся сумму. Эксперты добавили, что вычет не оформляется с доходов по операциям с ценными бумагами, выигрышей в лотерею и азартные игры, а также пенсий.

Что касается жилья, то россияне, за исключением указанных случаев, могут вернуть 260 тысяч рублей с учетом лимита имущественного вычета в два миллиона рублей. При использовании ипотеки сумма достигает 390 тысяч рублей.

Ранее в России захотели предоставить самозанятым право получить имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта. По словам экспертов, нововведение позволит популяризировать данный статус.