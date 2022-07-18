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Акции Ozon подорожали после слов Путина

Акции Ozon подорожали на 12 процентов после слов Путина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Акции Ozon на Московской бирже в ходе торгов 18 июля подорожали после заявления президента России Владимира Путина о формировании механизмов, которые должны позволить российским компаниям привлекать средства на российском рынке. На максимуме бумаги дорожали до 1194 рубля, почти на 12 процентов, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания новости стоимость бумаг скорректировалась до 1176 рублей. На Мосбирже торгуются депозитарные расписки иностранного эмитента — Ozon Holdings PLC.

Владимир Путин, заявляя о необходимости разработать новые механизмы, отмечал, что ранее такие предприятия, как Ozon или «Яндекс» финансировали свое развитие за счет западного капитала. Теперь же, по его мнению, необходимо найти для них средства внутри страны.

О каких конкретно механизмах должна идти речь, не уточняется. Путин при том заметил, что российская финансовая система не в состоянии обеспечивать развитие компаний, не имеющих активов, но с большими перспективами.

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Платон Щукин
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