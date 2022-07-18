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В госзакупках начнут выявлять подмену российской техники китайской

Правительство введет систему оценки для признания оборудования отечественным

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Хотя после начала украинского конфликта в России начались проблемы с поставками оборудования, власти разработали новые ограничения его закупок госорганами. В частности, в таких сделках начнут выявлять подмену российской техники китайской — правительство намерено ввести балльную систему определения происхождения телекоммуникационного оборудования. С проектом постановления ознакомился «Коммерсантъ».

Документ, подготовленный совместно Минцифры, Минпромторгом и АНО «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"» (АНО КТТ), направили на согласование 29 июня, заявил источник газеты. В ней перечислены критерии, по которым будет определяться уровень «отечественности» базовых станций, коммутаторов, оборудования интернета вещей (IoT), телевизионных камер, антенн, микрофонов, радиолокационной аппаратуры и другого оборудования.

Чтобы технику признали отечественной и предоставили ей доступ на рынок госзакупок, ее производитель должен иметь права на конструкторскую и технологическую документацию в полном объеме, обладать исключительными правами на товарный знак и исходный код софта, указано в документе. Более того, от компаний будут требовать наличия собственной или контрактной производственной базы на территории России, а также сервисных центров для гарантийного обслуживания. За каждую производственную операцию поставщик телеком-оборудования будет получать определенное количество баллов.

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Один из собеседников «Ъ» считает, что новые ограничения объясняются опасениями засилья китайской компонентной базы в «российской» электронике. Тем не менее избежать такого положения пока не получится, отмечают эксперты. «Российской компонентной базы просто нет», — заявил источник, близкий к Минпромторгу. По его словам, первичные нормы будут предполагать выполнение в России только сборочных операций и разработку системного софта, «затем требования будут постепенно ужесточаться, это заставит производителей конечного оборудования постепенно наращивать инвестиции в производство компонентов России».

В июле стало известно, что российские банки начали переходить на китайские банкоматы после ухода американских компаний с рынка. Устройства производства КНР уже закупили Ак Барс Банк и Почта Банк, а ВТБУБРиР и «Зенит» рассматривают такую возможность. Китайское оборудование не уступает по качеству американскому, и потребитель вряд ли заметит разницу, считают эксперты.

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Софья Ермакова
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