В России пообещали принять меры в случае появления военных баз НАТО в Финляндии

Посол России пообещал принять меры в случае появления военных баз НАТО в Финляндии

Если в Финляндии появятся базы НАТО, России придется принять меры для обеспечения своей безопасности. С таким заявлением выступил российский посол России в Финляндии Павел Кузнецов, цитату приводит РИА Новости.

«Другое дело, если на территории Финляндии появится натовская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности», — предупредил дипломат.

Кузнецов выразил надежду, что финская военно-политическая и внешне-политическая сторона понимают: подобное развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению. Официальная процедура присоединения к оборонному блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса.