Суд арестовал убийцу пропавшей неделю назад россиянки

В Петрозаводске арестовали убийцу 26-летней девушки, тело которой было найдено в лесу

В Петрозаводске суд арестовал ранее судимого 50-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 26-летней девушки. Об этом в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Карелия.

По данным ведомства, 15 июля после пропажи девушки следователи возбудили уголовное дело. При осмотре ее квартиры сыщики обнаружили следы, указывающие на преступный характер исчезновения.

16 июля силовики «по горячим следам» задержали фигуранта, а на следующий день в лесу в Прионежском районе нашли тело погибшей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге рыбаки нашли тело пропавшей 22-летней девушки.