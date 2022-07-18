Иностранным автоконцернам предложили выкупать неисправные машины у россиян

Союз потребителей предложил АЕБ выкупать неисправные автомобили

Союз потребителей предложил иностранным автоконцернам выкупать неисправные машины, приобретенные россиянами, так как ремонтировать их теперь практически невозможно из-за нехватки запчастей. Письмо с таким содержанием организация направила в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ), с ним ознакомились «Известия».

Выкупать автомобили с гарантийным ремонтом защитники прав потребителей предложили по рыночной цене на текущий момент: производители должны направить средства дилерам, которые затем сделают выплату покупателям. В письме союз напомнил, что, согласно закону «О защите прав потребителей», изготовитель должен обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы, что подразумевает предоставление ремонта, техобслуживания и запчастей.

Представители Роспотребнадзора добавили в разговоре с журналистами, что клиент также может получить назад свои средства, если гарантийный ремонт невозможно провести вовремя. Председатель Союза потребителей Петр Шелищ утончил, что в письме организация попросила автоконцерны подтвердить готовность исполнять свои обязательства в России или пояснить, как они планируют преодолеть трудности.

После начала конфликта на Украине зарубежные производители иномарок сами временно или полностью прекратили ввоз продукции в Россию, включая необходимые детали к автомобилям. Некоторые компании объяснили решение сложностями в логистике. «Известия» сослались на мнение фонда «Политех», согласно которому лидерами антирейтинга по невыполнению гарантийного ремонта стали Renault, Mercedes Benz и Volkswagen Group.

В начале лета организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) сообщила, что подала судебные иски в отношении автопроизводителей General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Главы ОПИ Олег Павлов уже тогда заявлял, что приостановившие работу в стране компании нарушают права российских потребителей, которые лишились возможности ремонта или замены приобретенных автомобилей, устранения производственных недостатков и технического обслуживания. На момент заявления Павлова уже начались первые разбирательства.