«Газпром» рассказал о рекорде в Китае

«Газпром» установил рекорд по поставкам газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» рассказал о суточном рекорде по поставкам газа в Китай посредством газопровода «Сила Сибири». Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале компании.

«17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки производятся в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской государственной China National Petroleum Company (CNPC).

«Сила Сибири» была запущена в 2019 году для поставок газа с Чаяндинского месторождения в Китай. Согласно плану, в 2022 году по газопроводу должно быть поставлено 15 миллиардов кубометров газа. В то же время в страны Евросоюза планируется поставить 125 миллиардов кубометров, что на 30 процентов ниже показателей прошлого года.