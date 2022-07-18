Протестующие арестанты российского СИЗО попали на видео

УФСИН по Саратовской области сообщило о беспорядках, устроенных арестантами СИЗО-2 Вольска

Местные жители сняли на видео протестующих арестантов СИЗО-2 в городе Вольске Саратовской области. Запись публикует «Взгляд-Инфо».

На кадрах виден изолятор во время беспорядков, из окон которого доносятся крики заключенных и стук металлических предметов.

В ночь на 17 июля семеро обвиняемых нарушали установленный распорядок дня режимного учреждения, сообщили изданию в областном управлении ФСИН. Сотрудники СИЗО неоднократно требовали от заключенных прекратить противоправные действия, но те категорически отказались выполнять требования. Один из арестантов совершил акт членовредительства — он порезал себе предплечья, ранения не представляют опасности его жизни и здоровью.

Сотрудники изолятора подавили беспорядки, в настоящее время режимное учреждение работает штатно. В отношении зачинщиков начата проверка.