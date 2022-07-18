Обвиняемого в изнасиловании продюсера «Клиники» освободили под залог

Обвиняемого в изнасиловании продюсера «Клиники» Эрика Вайнберга освободили под залог

Американского продюсера и сценариста Эрика Вайнберга, задержанного по обвинению в изнасиловании, освободили под залог. Об этом сообщает Deadline.

Сумма залога составила 3,2 миллиона долларов. Пока неизвестно, кто заплатил эту сумму: сам Вайнберг, другой человек или же агентство. Дата суда назначена на следующий месяц.

Вайнберг был задержан на прошлой неделе по обвинению в серии изнасилований. По версии следователей, он выслеживал женщин в продуктовых магазинах, кафе и других общественных местах и приглашал на фотосессии к себе домой. На съемках Вайнберг принуждал их к сексу.

Утверждается, что преступления были совершены продюсером в период с 2012 по 2019 год. Жертвам Вайнберга, как отметили в полиции, было от 20 до 30 лет. Одна из девушек обвинила кинодеятеля в изнасиловании, другие — в домогательствах. Также известно, что после задержания продюсера несколько других жертв обратились к детективам, заявив о том, что Вайнберг приглашал их к себе домой для фотосессии.

Вайнберг работал над выпуском более 100 эпизодов ситкома «Клиника», начиная с 2002 года. Он был пять раз номинирован на премию «Эмми» в составе коллектива авторов сериала. Вайнберг также был сценаристом шоу «Блудливая Калифорния», «Долина смерти», «Неполиткорректно» и мультсериала «Американский папаша».

Ранее американский актер Сильвестр Сталлоне обвинил продюсера «Рокки» в удержании его доли с фильма.