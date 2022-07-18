Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о закреплении ВСУ на позициях

Администрация Запорожья заявила о закреплении ВСУ в области с помощью советских укреплений

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли закрепиться на позициях в Запорожской области с помощью советских укреплений. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Там, где они стоят [в Запорожской области], укрепления были еще с советских времен, начиная с подземных бункеров, способные выдерживать удары тяжелым оружием, и заканчивая укрепрайонами как таковыми», — сообщил представитель администрации.

По его словам, украинские военные в течение долгого времени не ставили в приоритет линию фронта в регионе, как это было в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). «Функция запорожской линии боевого соприкосновения — сдерживая силы, закрыть крышку большого донбасского котла», — объяснил Рогов.

Ранее член администрации области обратился к властям Киева с просьбой остановить оккупацию областного центра и вывести войска. Он сообщил, что в Запорожье проводят «массовые облавы» на «украинских националистов». Помимо этого, он также призвал жителей города быть осторожными и запастись необходимым продовольствием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шойгу дал указание «Востоку» приоритетно поражать дальнобойное оружие Киева
Посол Нигерии допустил вступление страны в БРИКС
Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич»
Оптимизм российских компаний рухнул до минимума за 13 лет
Российский депутат избил односельчанина за упрек в защиту инвалида
100-летняя женщина назвала поспособствовавший ее долголетию алкогольный напиток
Известный российский комик назвал недостаток отдыха на Мальдивах
В визовых центрах России закончились места на подачу документов на шенген
Применение российской «Хризантемы-С» показали на видео
В Новой Каховке сообщили о попытках ВСУ нанести ракетные удары
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.