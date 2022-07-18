В Запорожской области сообщили о закреплении ВСУ на позициях

Администрация Запорожья заявила о закреплении ВСУ в области с помощью советских укреплений

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли закрепиться на позициях в Запорожской области с помощью советских укреплений. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Там, где они стоят [в Запорожской области], укрепления были еще с советских времен, начиная с подземных бункеров, способные выдерживать удары тяжелым оружием, и заканчивая укрепрайонами как таковыми», — сообщил представитель администрации.

По его словам, украинские военные в течение долгого времени не ставили в приоритет линию фронта в регионе, как это было в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). «Функция запорожской линии боевого соприкосновения — сдерживая силы, закрыть крышку большого донбасского котла», — объяснил Рогов.

Ранее член администрации области обратился к властям Киева с просьбой остановить оккупацию областного центра и вывести войска. Он сообщил, что в Запорожье проводят «массовые облавы» на «украинских националистов». Помимо этого, он также призвал жителей города быть осторожными и запастись необходимым продовольствием.