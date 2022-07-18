Известный российский комик назвал недостаток отдыха на Мальдивах

Отдыхающий на Мальдивах комик Бебуришвили пожаловался на острые блюда на курорте

Известный российский стендап-комик Андрей Бебуришвили, находящийся на Мальдивах, назвал недостаток отдыха в этой стране. В Telegram-канале «Круги на полях» в разговоре с другими юмористами он пожаловался на блюда на курорте.

Бебуришвили заявил, что еда на Мальдивах преимущественно острая. «Ты говоришь: "Сделайте не спайси, ну нельзя мне по желудку спайси". Они говорят: "Окей". И *** [все равно] очень спайси, все жжет абсолютно», — посетовал он.

Юморист добавил, что также на этих островах в блюда добавляют много карри. Он также счел, что в местной кухне «нет меры» относительно специй в пище. «Тебе дают (...) того же самого лобстера, и он весь *** [обсыпан] чесноком, карри», — сказал комик.

Ранее российский телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал о минусе пребывания в Турции. Он указал на нечистоплотность местных жителей.

Перед этим телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на еду в Милане. Знаменитость посетовала на то, что во время путешествия ей ни разу не удалось вкусно поесть в дорогих ресторанах города.