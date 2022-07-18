В Госдуме заявили о возможном свержении Зеленского украинскими военными

Депутат ГД Новиков заявил, что украинские военные могут свергнуть главу Украины Зеленского

Украинские военные могут свергнуть действующего президента страны Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Его слова приводит URA.RU.

По словам Новикова, украинские военные могут поступить так, как им рекомендовал президент России Владимир Путин в начале спецоперации, однако это не гарантирует изменения курса на пророссийский. «Не факт, что с их [военных] приходом власть перейдет в руки пророссийских сил», — объявил парламентарий.

Также депутат добавил, что России придется формировать субъект для переговоров. В качестве его основы Новиков предложил использовать местную коммунистическую партию и «Оппозиционную платформа — за жизнь».

На оперативном совещании 25 февраля российский лидер обратился к украинским военным с призывом свергать власть на Украине. Путин заявил, что с военными России будет легче договориться, чем с «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.