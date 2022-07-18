Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме заявили о возможном свержении Зеленского украинскими военными

Депутат ГД Новиков заявил, что украинские военные могут свергнуть главу Украины Зеленского

Фото: Reuters

Украинские военные могут свергнуть действующего президента страны Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Его слова приводит URA.RU.

По словам Новикова, украинские военные могут поступить так, как им рекомендовал президент России Владимир Путин в начале спецоперации, однако это не гарантирует изменения курса на пророссийский. «Не факт, что с их [военных] приходом власть перейдет в руки пророссийских сил», — объявил парламентарий.

Также депутат добавил, что России придется формировать субъект для переговоров. В качестве его основы Новиков предложил использовать местную коммунистическую партию и «Оппозиционную платформа — за жизнь».

На оперативном совещании 25 февраля российский лидер обратился к украинским военным с призывом свергать власть на Украине. Путин заявил, что с военными России будет легче договориться, чем с «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Стали известны сроки окончательного закрытия H&M в России
На Украине заявили об аресте имущества российского бизнесмена
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении главы СБУ
Экипаж российского Су-34 записал видео с песней What is Love
Яна Рудковская назвала цены на тренировки в академии Плющенко
В Госдуме заявили о возможном свержении Зеленского украинскими военными
У россиян появилась возможность купить товары Mango
Рецидивист изнасиловал москвичку и проводил ее до метро
В Каховской администрации сообщили об ударе ВСУ в район ГЭС
Роскомнадзор нашел нарушения у Delivery Club
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.