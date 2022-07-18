Российская пенсионерка показала на видео убийство бизнесмена из-за квартиры

В Ачинске 60-летняя пенсионерка показала на видео, как зарезала бизнесмена из-за квартиры

В Ачинске 60-летняя российская пенсионерка, убившая бизнесмена из-за квартиры, показала на видео, как совершила преступление. Ролик в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как сидящая в салоне автомобиля пожилая женщина, с предметом похожим на нож, поясняет сотруднице правоохранительных органов, как все произошло. По ее словам, она сидела на заднем сиденье, а ее жертва на переднем пассажирском. В какой-то момент пенсионерке показалось, что мужчина замышляет дурное, тогда она достала нож и нанесла ему колющий удар.

В сентябре 2021 года жертва расправы выкупила жилье, выставленное на продажу за неуплату, и разрешил бывшей владелице недолго пожить там. Хотя прошло десять месяцев, женщина так и не съехала.16 июля 2022 года пенсионерка, бизнесмен и его знакомый встретились в машине, где, находясь на заднем пассажирском сидении, фигурантка ударила свою жертву ножом в шею и грудь.

