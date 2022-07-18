Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российская пенсионерка показала на видео убийство бизнесмена из-за квартиры

В Ачинске 60-летняя пенсионерка показала на видео, как зарезала бизнесмена из-за квартиры

В Ачинске 60-летняя российская пенсионерка, убившая бизнесмена из-за квартиры, показала на видео, как совершила преступление. Ролик в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как сидящая в салоне автомобиля пожилая женщина, с предметом похожим на нож, поясняет сотруднице правоохранительных органов, как все произошло. По ее словам, она сидела на заднем сиденье, а ее жертва на переднем пассажирском. В какой-то момент пенсионерке показалось, что мужчина замышляет дурное, тогда она достала нож и нанесла ему колющий удар.

В сентябре 2021 года жертва расправы выкупила жилье, выставленное на продажу за неуплату, и разрешил бывшей владелице недолго пожить там. Хотя прошло десять месяцев, женщина так и не съехала.16 июля 2022 года пенсионерка, бизнесмен и его знакомый встретились в машине, где, находясь на заднем пассажирском сидении, фигурантка ударила свою жертву ножом в шею и грудь.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Bloomberg рассказал о «роковой петле» доллара
Российский фигурист рассказал об угрозе смерти из-за работы с американкой
Момент крушения вертолета в российском регионе попал на видео
Стали известны подробности биографии нового главы СБУ Малюка
Арестованный проректор таможенной академии совершил суицид в камере
Инцидент с чеченскими всадниками у границ Дагестана получил продолжение
ФСБ задержала завербованного СБУ жителя ЛНР
Известная блогерша назвала Собчак причину закрытия популярного YouTube-шоу
Убийство российского бизнесмена бывшей хозяйкой квартиры попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.