Бывшего главу страховой компании «Югория» осудили на семь лет за хищения

В ХМАО суд приговорил к 7,5 года экс-гендиректора «Югории» Волкова за хищение 183 млн руб

Ханты-Мансийский районный суд Югры приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего гендиректора страховой компании «Югория» Владимира Волкова за хищение 183 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. В отношении второго фигуранта дела Алексея Семенихина, также занимавшего пост главы компании, уголовное преследование было прекращено судом еще в январе 2022 года в связи с истечением срока давности.