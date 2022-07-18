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Бывшего главу страховой компании «Югория» осудили на семь лет за хищения

В ХМАО суд приговорил к 7,5 года экс-гендиректора «Югории» Волкова за хищение 183 млн руб
Владимир Волков

Владимир Волков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ханты-Мансийский районный суд Югры приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего гендиректора страховой компании «Югория» Владимира Волкова за хищение 183 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. В отношении второго фигуранта дела Алексея Семенихина, также занимавшего пост главы компании, уголовное преследование было прекращено судом еще в январе 2022 года в связи с истечением срока давности.

Любовь Ширижик
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