Жозеп Боррель заявил, что не считает введение антироссийских санкций ошибкой

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оспорил заявление некоторых стран Евросоюза о том, что введение антироссийских санкций было ошибкой. Он подчеркнул, что санкции были необходимы и их нужно расширять. Об этом пишет The Guardian.

Главы МИД стран-участниц Евросоюза утверждают, что антироссийские санкции работают, несмотря на угрозу энергоснабжению европейских стран. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн также не поддержал идею приостановить санкции, отметив, что в обычное время можно было бы договориться дипломатическим путем, но сейчас это невозможно.

Боррель и европейские премьер-министры связались с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который призвал страны ЕС не отступать. Глава евродипломатии отметил, что планируется обсуждение запрета на импорт российского золота.

С июня этого года действует временный запрет на импорт российской нефти, но многие европейские страны остаются зависимыми от российского газа. Тем не менее, Боррель и большинство западных лидеров настаивают, что санкции нанесли значительный урон российской экономике и ситуация будет усугубляться, если Москва не выведет войска с территории Украины.