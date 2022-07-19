Бывший совладелец сгоревшего в Казани ТЦ объявлен в розыск

Совладелец сгоревшего в Казани ТЦ миллиардер Семин объявлен в международный розыск

Бывший совладелец ТЦ «Адмирал», пожар в котором в 2015 году унес жизни 17 человек, миллиардер Алексей Семин объявлен в международный розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР) по Республике Татарстан.

По данным следствия, Алексею Семину заочно предъявлено обвинение в повреждении объектов культурного наследия народов Российской Федерации; максимальное наказание по вменяемой статье — штраф до трех миллионов рублей или до трех лет лишения свободы. По имеющимся у следствия сведениям, последним местонахождением Семина являлась Французская Республика.

Алексея Семина, председателя совета директоров УК «АС Менеджмент» и совладельца ТК «Адмирал», арестовали заочно еще в апреле 2015 года: такое решение принял Советский районный суд Казани. На тот момент в отношении Семина возбудили уголовные дела по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности», «Злоупотребление полномочиями», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ. Однако позже следствие пришло к выводу, что объективных данных, указывающих на прямую причинно-следственную связь между действиями Семина и наступившими последствиями не имеется. Семин не имел отношения к принятию решений о переводе производственных помещений завода «Серп и Молот» в торговый комплекс и последующей сдаче его в аренду. Уголовное преследование в отношении фигуранта по ряду статей УК РФ было прекращено за его непричастностью к совершению преступления. Это решение прокуратурой Татарстана не отменялось.

Пожар в казанском ТЦ «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года, площадь возгорания составила 4000 квадратных метров. Погибли 19 человек, более 60 пострадали. По версии СКР, причиной пожара стало то, что «здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности».

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд города Казани огласил приговор по делу о пожаре в местном торговом центре «Адмирал», который произошел в марте 2015 года: генеральный директор компании «Заря» (арендатора ТЦ «Адмирал») Гусейн Гахраманов по решению суда приговорен к 13 годам общего режима.