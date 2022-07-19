Крымчанина осудили на 17 лет за создание ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

В Ростове жителя Крыма осудили на 17 лет за создание ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии 59-летнего крымчанина Азамата Эюпова за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом во вторник, 19 июля «Ленте.ру» сообщили в суде.

Первые три года мужчина будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима. По словам адвоката фигуранта Эмиля Курбединова, слова которого цитирует «Интерфакс», защита будет обжаловать приговор в Апелляционном военном суде во Власихе. Вину Эюпов не признал.

Судом установлено, что в 2017 году житель Крыма вместе с двумя сообщниками создал на территории полуострова ячейку «Хизб ут-Тахрир». Эюпов вел пропаганду среди населения, вербуя новых последователей. Кроме того, он проводил конспиративные собрания, на которых обсуждал с членами ячейки идеологию террористов. Также на встречах поднимался вопрос изменения политической системы и государственного строя в России и других странах.

В феврале 2021 года фигуранта, работавшего строителем, задержали сотрудники ФСБ в крымском городе Белогорск.

8 июля сообщалось, что в Ростове двоих крымчан осудили на 13 лет за участие в запрещенной «Хизб ут-Тахрир».

