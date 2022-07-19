Алиев обвинил ЕС в клевете на азербайджанцев в Карабахе

Президент Азербайджана Алиев раскритиковал резолюции Европарламента по Нагорному Карабаху

Часть депутатов Европарламента занимают выраженную «антиазербайджанскую позицию», из-за чего тот часто принимает резолюции, которые содержат клевету на руководство республики. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет Sputnik.

Речь идет о резолюциях, содержащие призывы расследовать инциденты с уничтожением армянских культурных памятников в Нагорном Карабахе. Ереван неоднократно упрекал азербайджанские власти в разрушении армянского исторического наследия.

Алиев отверг обвинения Евросоюза (ЕС) на этот счет и обвинил его представителей в намеренном «злословии» против Баку.

«Эта резолюция была принята в марте этого года. То есть это происходит через полтора года после окончания войны. Они не видели уничтожения армянского культурного наследия. Наоборот, армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабахе», — раскритиковал политик действия Брюсселя.

Он добавил, что Армении не удастся «изолировать Европу от Азербайджана», и предрек усиление сотрудничества республики с ЕС. «Особенно сейчас отношения развиваются очень успешно», — пояснил глава государства.

Ранее Алиев обвинил Россию в неисполнении обещаний насчет вывода армянских войск из Карабаха. Политик также назвал трехстороннее заявление 2020 года «актом капитуляции» Еревана и отметил неприемлемость отказа от его выполнения.