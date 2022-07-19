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Женщина убила соперницу и изменила внешность за 359 тысяч рублей

Metro: американка убила соперницу и сделала пластическую операцию в надежде скрыться

Кадр: ABC13

Арестованная за убийство велосипедистки Мо Уилсон жительница США в надежде скрыться от полиции пыталась изменить внешность и потратила 6350 долларов (359 тысяч рублей) на то, чтобы сделать пластическую операцию. Об этом сообщает Metro.

34-летняя инструктор по йоге Кейтлин Мари Армстронг состояла в длительных отношениях с велосипедистом Колином Стриклендом. В октябре пара ненадолго рассталась из-за измены Стрикленда с Мо Уилсон. Позднее мужчина убедил Армстронг, что порвал с любовницей, и они помирились.

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Тем не менее американка несколько раз звонила сопернице и рекомендовала ей держаться подальше от ее возлюбленного. 11 мая Уилсон была застрелена в американском городе Остин, штат Техас. Армстронг, которую полиция заподозрила в убийстве, шесть недель скрывалась в Коста-Рике, используя поддельные документы, но полицейские выследили и арестовали ее. Заместитель маршала США Брэндон Филла рассказал, что женщина «значительно изменила свою внешность».

Ее волосы были пострижены до плеч и окрашены в темно-коричневый. По всей видимости, подозреваемая пыталась стать похожей на свою сестру Кристину.

Кроме того, полиция обнаружила у задержанной квитанцию на косметическую операцию на сумму 6350 долларов (359 тысяч рублей). Согласно показаниям свидетеля, подозреваемая ходила «с повязкой на носу и кровью в ноздрях».

Филла подчеркнул, что полиции удалось вовремя задержать подозреваемую, так как если бы она успела изменить внешность еще сильнее, полиция могла бы потерять ее след.

Ранее сообщалось, что вооруженный пожилой мужчина напал на женщину и надел на нее ошейник. По словам потерпевших, пожилой мужчина «изменил внешность и замаскировался», чтобы остаться неузнанным.

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Ульяна Бойчевская
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