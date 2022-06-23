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Вооруженный пожилой мужчина напал на женщину и надел на нее ошейник

True Crime Daily: Керри Эндсли из США направил на женщину пистолет и надел на нее ошейник

Фото: JEFFERSON COUNTY

В США арестовали 72-летнего мужчину, который напал пару туристов и надел на женщину ошейник. Об этом сообщает True Crime Daily.

Инцидент произошел в округе Джефферсон, штат Колорадо, в пятницу, 17 июня. В восемь часов утра в полицию позвонил турист-походник, который сообщил, что стал свидетелем нападения на двух других туристов. Он сказал, что некий мужчина направил на них пистолет.

Полицейские нашли мужа и жену, о которых шла речь, невредимыми, но самого злоумышленника рядом не было. Им оказался местный житель Керри Эндсли. Позже сотрудники офиса шерифа задержали его, причем пожилой мужчина оказал сопротивление и правоохранителям пришлось использовать электрошоковый пистолет, чтобы обездвижить американца.

Супруги рассказали, что встретили Эндсли на одной из туристических троп округа во время прогулки. Он стоял у дорожки и завязывал шнурки на ботинке, а когда они проходили мимо — выхватил пистолет, который, как позже выяснилось был травматическим, и наставил на них. Он приказал женщине встать на колени и надел на нее нейлоновый ошейник. Далее он попытался куда-то отвести заложников, но мужу удалось выбить пистолет из рук Эндсли и убежать вместе с женой.

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Позже выяснилось, что пара знакома с Эндсли — раньше он уже домогался пострадавшей, а суд запретил ему приближаться к ней. В этот раз, по словам потерпевших, пожилой мужчина «изменил внешность и замаскировался», чтобы остаться неузнанным.

После задержания Керри Эндсли был арестован, но пока находится в больнице.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании вложил предназначенные на свадьбу деньги в криптовалюту, прогорел, попытался ограбить магазин. Мужчину сумели скрутить сотрудники торговой точки.

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Никита Савин
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