Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Великобритания разрешила российскому миллиардеру тратить деньги

Bloomberg: Великобритания смягчила ограничения, наложенные на банковские счета Авена

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на замороженные банковские счета российского миллиардера Петра Авена, пишет Bloomberg.

Источник издания сообщил, что ежемесячные расходы бизнесмена оцениваются в 167,8 тысяч долларов. В основном это траты на охрану и страхование коллекции живописи. В решении суда отмечается, что финансировала Авена его жена, которая не находится под санкциями. Теперь бизнесмену разрешили использовать деньги со счетов и тратить их на оплату расходов.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

В мае в Великобритании провели обыск в английском доме Авена и начали изучать его денежные переводы. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Авена составляет 5,3 миллиарда долларов. Британские правоохранительные органы изъяли у российского бизнесмена 30 тысяч фунтов (2,1 миллиона рублей).

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении владельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских бизнесменов и чиновников через четыре для после начала российской специальной военной спецоперации на Украине — 28 февраля. Авен мог тратить не более 2500 фунтов (183,8 тысячи рублей) в месяц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На Украине погиб отставной шведский военнослужащий
Осужденного за госизмену российского авиадиспетчера освободят из колонии
Стилистка назвала главные ошибки женщин при сборах в путешествие
Молящихся в утопающей из-за ливня машине российских детей сняли на видео
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего заместителя главы
Назван владелец замка Галкина и Пугачевой
В Израиле решили помочь российским иммигрантам вывести деньги из России
Раскрыто решение России по поставкам газа в Европу
Россия захотела получать деньги за нефть в валюте ОАЭ
Ракетный эсминец США зашел в порт Хельсинки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.