Великобритания разрешила российскому миллиардеру тратить деньги

Bloomberg: Великобритания смягчила ограничения, наложенные на банковские счета Авена

Суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на замороженные банковские счета российского миллиардера Петра Авена, пишет Bloomberg.

Источник издания сообщил, что ежемесячные расходы бизнесмена оцениваются в 167,8 тысяч долларов. В основном это траты на охрану и страхование коллекции живописи. В решении суда отмечается, что финансировала Авена его жена, которая не находится под санкциями. Теперь бизнесмену разрешили использовать деньги со счетов и тратить их на оплату расходов.

В мае в Великобритании провели обыск в английском доме Авена и начали изучать его денежные переводы. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Авена составляет 5,3 миллиарда долларов. Британские правоохранительные органы изъяли у российского бизнесмена 30 тысяч фунтов (2,1 миллиона рублей).

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении владельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских бизнесменов и чиновников через четыре для после начала российской специальной военной спецоперации на Украине — 28 февраля. Авен мог тратить не более 2500 фунтов (183,8 тысячи рублей) в месяц.