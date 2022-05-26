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Экономика

У Петра Авена изъяли 30 тысяч фунтов в Великобритании

У российского бизнесмена Авена изъяли 30 тысяч фунтов в ходе обысков в лондонском особняке

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Правоохранительные органы Великобритании изъяли у российского бизнесмена Петра Авена 30 тысяч фунтов (2,1 миллиона рублей) в ходе обысков в его особняке в Лондоне. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Обыск в особняке Авена проводили порядка 30 правоохранителей, они обнаружили 30 тысяч фунтов наличными, которые сразу же были изъяты», — сказал собеседник агентства, близкий к окружению бизнесмена.

По словам источника, также арестованы предметы искусства и заблокированы счета самого Авена и бывших совладельцев «Альфа-банка» Михаила Фридмана и Германа Хана. Помимо прочего, им было отказано в одноразовом выезде из Британии с правом возвращения.

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О том, что власти Великобритании возбудили уголовное дело в отношении Авена, стало известно 23 мая. Из-за санкций он может тратить не более 2500 фунтов (183,8 тысячи рублей) в месяц, но власти страны считают, что бизнесмен тратит значительно больше.

ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских бизнесменов и чиновников через четыре для после начала российской специальной военной спецоперации на Украине — 28 февраля.

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Алина Гончарова
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