В Британии завели уголовное дело на Петра Авена

ТАСС сообщил об уголовном деле против бизнесмена Авена в Британии

Российского бизнесмена Петра Авена, проживающего в Великобритании, обвинили в нарушении наложенных на него местными властями санкций, сообщил ТАСС источник, близкий к его окружению.

Уточняется, что в отношении предпринимателя открыто уголовное дело. По данным агентства, в Великобритании из-за санкций он может тратить не более 2,5 тысячи фунтов (183,8 тысячи рублей), однако власти страны считают, что Авен тратит значительно больше и «живет не по средствам».

Евросоюз ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских бизнесменов и чиновников спустя четыре для после начала российской военной спецоперации на Украине — 28 февраля.

1 марта стало известно, что Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка. Отмечалось, что Совет возглавит президент Альфа-банка Олег Сысуев.