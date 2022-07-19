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Полиция Берлина отказалась отдирать от асфальта приклеившихся протестующих

Полицейские Берлина потребовали снять с себя обязанность отдирать от асфальта протестующих

Фото: Paul Zinken / globallookpress.com

Профсоюз полицейских Берлина потребовал снять с сотрудников правоохранительных органов обязанность отдирать от асфальта приклеившихся протестующих и требует переложить ответственность за отклеивание митингующих на городские власти. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Правоохранители отказались отдирать манифестантов от дорожной поверхности из-за исков от пострадавших при этом процессе. Все чаще активисты в Германии садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту. Они используют для этого быстротвердеющие строительные смеси.

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Полицейским, как правило, приходится работать травмоопасными молотками и зубилами. «При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы», — приводятся слова председателя немецкого профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграфа.

После освобождения активисты подают в суд на сотрудников полиции, обвиняя их в телесных повреждениях, причиненных «посредством молотка и зубила», сообщает Пфальцграф.

«Работы по высвобождению должны выполняться специализированными дорожно-строительными компаниями, тогда и расходы сразу будут фиксироваться», — предложил глава профсоюза.

В феврале эко-активисты приклеили себя к проезжей части в Берлине в знак протеста. Участники акции потребовали от властей ввести новые законы по борьбе с пищевыми отходами и выбросами природного газа от аграрной промышленности. Это привело к пробкам и разозлило водителей — некоторые выходили из автомобилей, чтобы лично убрать протестующих с пути.

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Виктория Кондратьева
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