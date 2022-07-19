В США приготовились ввести режим чрезвычайной ситуации

WP: президент США Байден может ввести в стране режим чрезвычайной ситуации из-за климата

В ближайшие дни президент США Джо Байден может ввести в стране режим чрезвычайной ситуации из-за климата, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами.

«Президент ясно дал понять, что если Сенат не будет принимать меры из-за климатического кризиса и поддерживать нашу отечественную индустрию чистой энергетики, то этим готов заняться он сам. Мы рассматриваем все варианты, решений пока нет», — сказал чиновник из Белого дома на условиях анонимности.

Вопрос обсуждается на фоне сопротивления одного из сенаторов от Демократической партии Джо Манчина планам по выделению значительных средств на борьбу с глобальным потеплением. Если в стране будет объявлен режим ЧС, то администрация Байдена получит больше полномочий, чтобы снижать уровень выбросов СО2 и работать над трансформацией энергетики.

В начале июня Байден объявлял режим ЧС из-за проблем с производством электроэнергии и потенциальной нехватки мощностей, следует из заявления. Риски в Вашингтоне объяснили в том числе влиянием экстремальных погодных условиях в самих США, связанных с изменением климата.

В некоторых частях страны засуха и высокие температуры одновременно негативно сказываются на генерации и увеличивают спрос на электроэнергию. В Белом доме тогда анонсировали меры по поддержке альтернативной энергетики.