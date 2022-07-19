Джастин Бибер возобновит мировой тур после парализовавшей его лицо болезни

Джастин Бибер возобновит свой мировой тур Justice после перенесенного синдрома Рамзи Ханта

Американский поп-исполнитель Джастин Бибер возобновит свой мировой тур Justice после перенесенного синдрома Рамзи Ханта, в результате которого у него парализовало пол-лица. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя певца.

Мировое турне Бибера, приостановленное из-за его болезни, возобновится выступлением на летнем фестивале в городе Лукка, Италия. После него певец даст еще пять концертов в Европе в августе. В сентябре Бибер планирует выступить в Южной Америке. Концерты также пройдут в Южной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии. Всего в рамках тура запланировано 75 концертов.

Пока неизвестно, на какие даты были перенесены концерты в Северной Америке. Сообщается, что артист может выступить в регионе весной 2023 года.

О болезни Бибера стало известно в начале июня. Сообщалось, что певцу парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта. Артист не мог улыбаться с одной стороны и моргать правым глазом. Паралич лицевого нерва был вызван вирусом опоясывающего лишая, который перенес певец. Как правило, синдром Рамзи Ханта носит временный характер, однако осложнения могут сохраняться и на постоянной основе. Позднее супруга исполнителя Хейли Бибер рассказала о поправке артиста.

Ранее стало известно о том, что рэпер Канье Уэст отказался от участия в фестивале Rolling Loud Miami 2022.