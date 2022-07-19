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Самарский студент улучшил рецепты национальных блюд

Студент из Самары Когай разработал новую рецептуру традиционных европейских блюд

Фото: unsplash

Студент третьего курса высшей биотехнологической школы Самарского политеха Даниил Когай под руководством заведующей лабораторией кафедры «Технология и организация общественного питания» Марианны Ворониной и ведущего инженера Алены Гуляевой улучшил рецепты некоторых национальных блюд европейской кухни. Об этом сообщает TLTnews.ru.

Когай разработал новую рецептуру блюд паэлья, гаспачо, авголемоно. Результаты пищевого исследования опубликованы в журнале «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов».

По словам студента, однажды он увидел в кафе скучную подачу угощений. «Обычные горки из салата, уже приевшиеся крем-супы. Меня посетила мысль: а что, если попробовать разнообразить подачу или изменить текстуру блюд? А, может, задействовать инновационные способы приготовления пищи?» — поделился он.

Когай с помощью технологи су-вид (метод приготовления еды в вакуумной упаковке) превратил греческий суп из яиц на основе куриного бульона и лимонного сока в омлет, а холодному супу из перетертых томатов – гаспачо – придал желеобразный вид. Национальное испанское блюдо из риса с добавлением морепродуктов, овощей или курицы – паэлью – Даниил предлагает подавать по частям, чтобы потребитель сам решал – наслаждаться ему каждым ингредиентом по отдельности или смешать их вместе.

Фокус-группа из числа студентов и преподавателей высшей биотехнологической школы оценила классические и реконструированные блюда и пришла к выводу, что вторые в разы привлекательнее и даже вкуснее.

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Варвара Кошечкина
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