Самарский студент улучшил рецепты национальных блюд

Студент из Самары Когай разработал новую рецептуру традиционных европейских блюд

Студент третьего курса высшей биотехнологической школы Самарского политеха Даниил Когай под руководством заведующей лабораторией кафедры «Технология и организация общественного питания» Марианны Ворониной и ведущего инженера Алены Гуляевой улучшил рецепты некоторых национальных блюд европейской кухни. Об этом сообщает TLTnews.ru.

Когай разработал новую рецептуру блюд паэлья, гаспачо, авголемоно. Результаты пищевого исследования опубликованы в журнале «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов».

По словам студента, однажды он увидел в кафе скучную подачу угощений. «Обычные горки из салата, уже приевшиеся крем-супы. Меня посетила мысль: а что, если попробовать разнообразить подачу или изменить текстуру блюд? А, может, задействовать инновационные способы приготовления пищи?» — поделился он.

Когай с помощью технологи су-вид (метод приготовления еды в вакуумной упаковке) превратил греческий суп из яиц на основе куриного бульона и лимонного сока в омлет, а холодному супу из перетертых томатов – гаспачо – придал желеобразный вид. Национальное испанское блюдо из риса с добавлением морепродуктов, овощей или курицы – паэлью – Даниил предлагает подавать по частям, чтобы потребитель сам решал – наслаждаться ему каждым ингредиентом по отдельности или смешать их вместе.

Фокус-группа из числа студентов и преподавателей высшей биотехнологической школы оценила классические и реконструированные блюда и пришла к выводу, что вторые в разы привлекательнее и даже вкуснее.

