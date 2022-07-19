Польше предсказали отказ от бойкота российских товаров

Money.pl: жители Польши могут прекратить бойкот российских товаров из-за роста цен

Жители Польши в ближайшем будущем могут отказаться от бойкота российских товаров из-за инфляции и роста цен в стране. Об этом сообщает портал Money.pl.

По его данным, после начала спецоперации на Украине многие поляки перестали покупать товары российского и белорусского производства. Так, опросы показали, что 61 процент потребителей в Польше стараются не приобретать продукцию из России, а также из тех стран, которые продолжают вести с ней дела. В частности, такой позиции придерживаются 76 процентов респондентов старше 55 лет, среди молодежи в возрасте 18-24 лет таких меньше — 57 процентов.

При этом, считает портал, из-за проблем в экономике, которые уже наблюдаются в Польше, вскоре большинство жителей страны может прекратить бойкот российских товаров. Как пояснила доктор Иоланта Ткачик с кафедры маркетинга Академии Леона Козьминского, многие действительно ориентируются на репутацию бренда, принимая решение о покупках, однако в будущем ситуация начнет меняться.

«Есть растущая группа потребителей, которые могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен», — заявила Ткачик.

Ранее в июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что рядовые потребители в стране в ближайшее время могут столкнуться с проблемой доступности покупки угля из-за разразившегося дефицита ресурса после введения эмбарго на поставки из России.