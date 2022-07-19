Депутат Госдумы объяснил пользу цензуры в России и призвал усилить ее

Депутат Госдумы Бурляев заявил о пользе цензуры и необходимости ее усиления в России

Цензура является полезной практикой, и ситуация в обществе требует ее усиления, заявил в интервью «Ленте.ру» депутат Государственной думы актер Николай Бурляев, один из соавторов законопроекта о запрете пропаганды «отрицания семейных ценностей».

Он объяснил, что выступает лишь против политической цензуры, но прочие сферы общественной жизни нуждаются в четком регулировании ради «грядущих поколений». Заботой о них, по мнению депутата, должно быть продиктовано усиление контроля над произведениями искусства.

Бурляев призвал не бояться слова «цензура» и в качестве аргумента парламентарий привел поэта Александра Пушкина, отношение которого к цензуре менялось на протяжении жизни — от полного неприятия до признания ее существования в ограниченном виде.

Вот что говорил о цензуре «наше все» — Александр Сергеевич Пушкин: «Разве речь и рукопись (а я бы добавил и кино и театр и телевидение) не подлежат закону? Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому, что в голову взбредет и государство в праве остановить раздачу рукописи…» Защита от деградации необходима. Зарвались наши «коллеги»! Николай Бурляев актер, депутат

Также парламентарий заметил, что его впечатляет существовавший в США в 30-е годы этический Кодекс Хейса, согласно которому в кинематографе не допускались излишне откровенные сцены, а также спорные высказывания о семье, религии и государстве.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду в СМИ «нетрадиционных» отношений и чайлдфри. Авторами документа выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты За Правду» и ЛДПР.

Николай Бурляев — депутат, российский деятель культуры и искусства. Он запомнился зрителю по ролям в фильмах «Иваново детство», «Служили два товарища», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мастер и Маргарита» и «Адмиралъ». Актер известен своими ультраконсервативными взглядами — православный христианин Бурляев открыто называет себя гомофобом и последовательно выступает за возвращение государственной цензуры. Бурляев является подписантом открытых писем в поддержку возвращения в состав России Крыма и начала спецоперации на Украине. В 2021 году актер был избран депутатом Государственной думы восьмого созыва от партии «Справедливая Россия — Патриоты За Правду».