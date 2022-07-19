В Москве пройдет фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz

В московском саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz

В Москве откроется третий фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz, хедлайнером которого станет певец Леонид Агутин. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль пройдет 30-31 июля в московском саду «Эрмитаж». Под открытым небом гости мероприятия смогут сыграть шахматную партию с гроссмейстерами мирового уровня и послушать джазовые композиции от известных артистов.

На главной сцене Chess & Jazz выступят Леонид Агутин, Feduk с джазовой программой, Zoloto, Anikv, Тося Чайкина, Антоха МС, Pompeya, другдиджея и «нееет, ты что». Специальным проектом фестиваля станет коллектив Kito Jempere Orchestra — живой оркестр All Stars Band с участием приглашенных звезд.

Особое место в расписании займет шахматная программа. В этом году она была подготовлена при поддержке банка «Точка». Турниры, участие в которых примут гроссмейстеры, будут проходить за шахматными столами в Chess Village by Точка.

Помимо шахматной и музыкальной программ, фестиваль предложит своим гостям послушать лекции от известных спикеров, подготовленные сервисом «Дзен». Среди тем для предстоящих дискуссий — шахматы, эко-тренды и музыка.

Организаторы также предусмотрели для гостей ресторанную зону. За нее будет отвечать основатель крупнейшей гастрономической платформы «Российский Ресторанный Фестиваль» и автор канала «СысоевFM» Александр Сысоев. Партнером фестиваля выступит «Яндекс.Маркет», который представит свой проект «Универмаг», посвященный поддержке локальных брендов и концептуальных дизайнеров.

Подробности на официальном сайте фестиваля.