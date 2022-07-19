В Индонезии затонул круизный лайнер с пассажирами

В Индонезии 13 человек пропали без вести после крушения круизного лайнера

Круизный лайнер с пассажирами на борту затонул в провинции Северное Малуку в Индонезии. Об этом сообщает местное издание Heberler.com.

Судно KM Cahaya Arafah перевозило 77 человек — 64 пассажира удалось спасти, 13 числятся пропавшими без вести.

На месте крушения лайнера ведутся поисково-спасательные работы. По словам местных властей, судно затонуло из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее, 10 июля, прогулочный теплоход затонул на Волге в Татарстане. Ну борту находились 30 человек, все пассажиры были оперативно спасены катерами и лодками.

