Прогулочный теплоход с 30 пассажирами затонул на Волге

В Татарстане на Волге затонул прогулочный теплоход, 30 пассажиров спасены

В Татарстане днем 10 июля около поселка Аракчино, что близ Казани, на Волге затонул прогулочный теплоход, сообщает Центральное межрайонное следственное управление на транспорте СКР в Telegram-канале.

Отмечается, что на судне находилось около 30 пассажиров. Все они были оперативно спасены катерами и лодками.

Следователи выясняют причины происшествия, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В мае в Татарстане восемь пассажиров пострадали при посадке теплохода, следовавшего по маршруту Казань — Остров Свияжск, на мель. Капитан судна был пьян.

В июне в Санкт-Петербурге теплоход с людьми на борту врезался в опору Дворцового моста. Позже удалось установить, что у судна отказал двигатель и его снесло течением. В результате происшествия никто не пострадал, всего на борту присутствовали 49 человек.