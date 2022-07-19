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Актриса похудела на 76 килограммов благодаря танцам и супу

Express: британская актриса отказалась от алкоголя и похудела на 76 килограммов
Лиза Джейн Райли

Лиза Джейн Райли. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская актриса и телеведущая рассказала о похудении на 76 килограммов благодаря супу и танцам. Об этом сообщает Express.

По словам Лизы Джейн Райли, несмотря на большой вес, она всегда была счастлива и относилась к себе с любовью. Решение изменить образ жизни и похудеть она приняла не из-за ненависти к себе, а из-за желания улучшить самочувствие и укрепить здоровье.

Райли призналась, что сразу отказалась от строгих диет, потому что не считает их эффективными. Вместо этого она полностью исключила из рациона хлеб и выпечку, уменьшила размер порций и перестала есть после 18:30. Также в качестве эксперимента она вместе с беременными подругами на девять месяцев отказалась от алкоголя, а по истечении этого срока поняла, что больше не испытывает желания выпивать.

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Актриса добавила, что ее никогда не привлекал спортзал, поэтому она выбрала то, что ей по душе, и начала регулярно заниматься зумбой. Одно время Райли даже танцевала по семь часов в день и питалась исключительно супом, чтобы не чувствовать тяжести во время занятий. «Я по-прежнему ем шоколад, если мне этого хочется, и не чувствую себя виноватой», — похвалилась британка.

Ранее сообщалось, что весившая 127 килограммов жительница Великобритании воссоединилась с любовью юности спустя 43 года разлуки, обрела счастье и сбросила 51 килограмм. Старые знакомые стали добрыми друзьями, и теперь они проводят много времени вместе: кормят уток в парке, ездят на природу, играют на музыкальных инструментах и поют.

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Евгения Черкасова
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