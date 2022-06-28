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Женщина воссоединилась с любовью юности спустя 43 года и сбросила 51 килограмм

Daily Mirror: весившая 127 килограммов британка воссоединилась с любовью юности и похудела

Фото: Shutterstock

Весившая 127 килограммов жительница Великобритании воссоединилась с любовью юности спустя 43 года разлуки, обрела счастье и сбросила 51 килограмм. Об этом сообщает Daily Mirror.

58-летняя Джули Матлоу и 57-летний Марк Харрис встречались, когда им было по 14 лет. Отношения продлились недолго, и после их завершения они потеряли связь на десятилетия. За это время бывшие возлюбленные создали семьи, в которых родились дети и появились внуки.

Матлоу рассказала, что вышла замуж в 17 лет, но спустя время развелась с супругом и в одиночку воспитывала четверых детей. С возрастом британка начала набирать вес, и в 2021 году он достиг 127 килограммов. Это отражалось на здоровье женщины — врачи предупреждали ее о возможных сбоях в работе печени и риске возникновения диабета. Несмотря на серьезную угрозу, Матлоу не могла найти мотивацию, чтобы похудеть. Все изменилось после того, как ее в социальной сети нашел Харрис.

Мужчина признался, что все 43 года помнил о подруге юности. Он решился связаться с Матлоу, когда переживал трудный период и боролся с депрессией, в надежде, что она сможет ему помочь. В итоге помощь оказалась взаимной: британка начала правильно питаться и худеть, а психологическое состояние Харриса значительно улучшилось.

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Старые знакомые стали добрыми друзьями, и теперь они проводят много времени вместе: кормят уток в парке, ездят на природу, играют на музыкальных инструментах и поют. «Я снова живу своей жизнью. Не знаю, что будет дальше, но я обрела свободу», — заключила Матлоу.

Ранее сообщалось, что тучный англичанин похудел более чем на сто килограммов и обрел любовь. Он решил привести себя в форму, когда из-за своей комплекции ему пришлось отказаться от роли шафера на свадьбе сестры.

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Евгения Черкасова
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