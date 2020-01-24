Тучный мужчина похудел на сто килограммов и обрел любовь

Тучный житель английского города Ричмонд-апон-Темс похудел более чем на сто килограммов и обрел любовь. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

27-летний Аарон Снарес (Aaron Snares) с детства страдал ожирением. Из-за нездорового образа жизни его вес достиг 191 килограмма. Британец решил привести себя в форму, когда из-за своей комплекции ему пришлось отказаться от роли шафера на свадьбе сестры. «Примерка костюма была для меня настоящей пыткой, — вспоминает он. — Я чувствовал себя жутко некомфортно».

Фото: @snaresylad_sw

Спустя несколько месяцев Снарес присоединился к программе для похудения, научился готовить любимые блюда из полезных ингредиентов и занялся спортом. В результате он смог не только похудеть до 88 килограммов, но и найти возлюбленную. «Это тот самый счастливый финал, который вряд ли произошел бы при моем ожирении», — подчеркнул он.

В марте 2019 года сообщалось, что житель Великобритании, весивший около 150 килограммов, похудел ради любви. По его словам, долгое время он находился без отношений, а все попытки привлечь внимание женщин оказывались безуспешными. После похудения он смог обрести любовь.

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